Байден сделал третью прививку от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент США Джо Байден сделал третью - бустерную - прививку от коронавируса. Трансляция вакцинации главы государства велась в аккаунте Байдена в Twitter, передает УНН.
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“Сейчас я сделаю бустерный укол от COVID-19 я призываю всех, кто не имеет противопоказаний, поступить так же”, — написал 78-летний президент США перед процедурой.
Детали
Байден также отметил в своем обращении, что большинство американцев, прошедших полный курс вакцинации вакциной Pfizer, через полгода могут, как и он, ревакцинироваться. В частности, рекомендации касаются совершеннолетних граждан от 18 лет (включая людей старше 64 лет), у кого есть такие сопутствующие заболевания, как ожирение и диабет, а также люди, которым по работе наиболее часто приходится контактировать с большим количеством людей, например медики, учителя и продавцы. Эта группа охватывает 60 млн американцев, указал Байден.
Такие рекомендации, по его данным, жителям США ранее дали Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Напомним
Первая прививка от COVID-19 Байден сделал в конце декабря прошлого года, в тот момент он уже был избран на пост президента, однако пока не вступил в должность. Ему ввели дозу препарата Pfizer, уточнял телеканал CNN. Завершил вакцинацию Байден 11 января.