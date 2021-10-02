В США COVID-19 унес жизни 700 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В США, по состоянию на вечер пятницы, количество смертей от коронавируса превысило 700 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Страна сообщала в среднем о более чем 2 000 смертельных случаев каждый день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.
Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей, на которые приходится 19% и 14% всех зарегистрированных инфекций и смертей. Предполагается, что во всем мире пандемия превысит 5 млн смертей.
Вариант "Delta" с высокой степенью передачи инфекции привел к всплеску случаев COVID-19 в США, пик которых достиг примерно в середине сентября, а затем упал до текущего уровня, составляющего около 117 625 случаев в день.
Хотя в последние недели количество госпитализаций в стране снизилась, некоторые штаты, особенно на юге страны, противодействуют этой тенденции и фиксируют значительный рост.
Президент США Джо Байден получил в понедельник бустерный укол вакцины, надеясь показать американцам пример необходимости делать дополнительные прививки.
Мнения ученых разделились по поводу необходимости повторных прививок.
Дополнение
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 56% населения США были полностью вакцинированы, причем около 65% получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уровень вакцинации в некоторых частях Среднего Запада и Юга отстает от показателей на северо-востоке и в некоторых частях Западного побережья, что указывает на разрыв между сельскими и городскими частями страны.
Больницы США с понедельника начали увольнять или отстранять от работы медицинских работников за нарушение постановления штатов о вакцинации.