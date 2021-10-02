У Росії зареєстрували максимальну кількість випадків COVID-19 від липня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Добовий приріст нових хворих на коронавірус в РФ склав 25 219 випадків, і це максимальний показник від 16 липня. Про це інформує УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з інфекцієї.
Деталі
Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в РФ продовжує збільшуватися: напередодні повідомлялося про 24 522 хворих, у четвер - 23 888.
Зростання спостерігається в більшості регіонів: в Москві - 4 032 нових випадки за добу, це максимум з 22 липня. У Санкт-Петербурзі - 2 494 (2 281 напередодні), в Московській області - 1 483 (1 339 напередодні).
За минулу добу від коронавірусу померли 886 пацієнтів, це на один летальний результат менше, ніж напередодні в п'ятницю.
Найбільше смертей в Москві - 67, в Санкт-Петербурзі - 59, в Свердловській області - 42.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 560 тис. 767 випадків коронавірусної інфекції, 209 028 осіб померли.
Ситуація в світі
Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 в світі станом на суботу, 2 жовтня, зросло до 234 млн 368 тис. 150, повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.
З початку пандемії в світі від COVID-19 померли 4 млн 793 тис. 547 осіб.
Лідерство за кількістю інфікувань та смертей зберігають США, де виявили 43 млн 621 тис. 268 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків досягло показника в 700 327. В Індії - 33 млн 791 тис. 61 випадок зараження і 448 573 загиблих, в Бразилії - 21 млн 445 тис. 651 випадок зараження і 597 255 загиблих.