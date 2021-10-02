В России зарегистрировали максимальное количество случаев COVID-19 с июля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ составил 25 219 случаев, и это максимальный показатель с 16 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекциеи.
Детали
Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ продолжает увеличиваться: накануне сообщалось о 24 522 больных, в четверг - 23 888.
Рост наблюдается в большинстве регионов: в Москве - 4 032 новых случаев в сутки, это максимум с 22 июля. В Санкт-Петербурге - 2 494 (2 281 накануне), в Московской области - 1 483 (1 339 накануне).
За минувшие сутки от коронавируса умерли 886 пациентов, это на один летальный исход меньше, чем накануне в пятницу.
Больше всего смертей в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 42.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 560 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции, 209 028 человек умерли.
Ситуация в мире
Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире по состоянию на субботу, 2 октября, возросло до 234 млн 368 тыс. 150, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
С начала пандемии в мире от COVID-19 умерли 4 млн 793 тыс. 547 человек.
Лидерство по количеству заражений и смертей сохраняют США, где обнаружили 43 млн 621 тыс. 268 инфицированных COVID-19. Количество летальных случаев достигло показателя в 700 327. В Индии - 33 млн 791 тыс. 61 случай заражения и 448 573 погибших, в Бразилии - 21 млн 445 тыс. 651 случай заражения и 597 255 погибших.