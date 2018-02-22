Россия установила карантинную зону на границе с ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На границе Ростовской области и Украины установили карантинную зону, чтобы не пускать в Россию больных животных. Об этом говорится в постановлении управления ветеринарии области от 12 февраля, передает УНН.
"Установить на суше вдоль государственной границы России с Украиной на территории Ростовской области карантинную полосу шириной 300 метров от линии госграницы", - говорится в постановлении.
В пределах полосы запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных. Границы карантинной зоны должны обозначаться предупредительными знаками.
Нарушителям грозит штраф.
Напомним, Беларусь решила усилить границу с Украиной и странами Балтики.