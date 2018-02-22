Росія встановила карантинну зону на межі з ОРДЛО

"Встановити на суші уздовж державного кордону Росії з Україною на території Ростовської області карантинну смугу завширшки 300 метрів від лінії держкордону", - йдеться у постанові.

У межах смуги забороняється утримання і випасання сільськогосподарських тварин. Межі карантинної зони повинні позначатися попереджувальними знаками.

Порушникам загрожує штраф.

Нагадаємо, Білорусь вирішила посилити кордон з Україною і країнами Балтики.