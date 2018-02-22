Росія встановила карантинну зону на межі з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На межі Ростовської області РФ і України встановили карантинну зону, щоб не пускати до Росії хворих тварин. Про це йдеться у постанові управління ветеринарії області від 12 лютого, передає УНН.
"Встановити на суші уздовж державного кордону Росії з Україною на території Ростовської області карантинну смугу завширшки 300 метрів від лінії держкордону", - йдеться у постанові.
У межах смуги забороняється утримання і випасання сільськогосподарських тварин. Межі карантинної зони повинні позначатися попереджувальними знаками.
Порушникам загрожує штраф.
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