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Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма, – Зеленский

Киев • УНН

 • 121320 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма, используя атомную станцию как средство манипулирования. Об этом информирует УНН.

Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма, – Зеленский

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене. Там Глава государства в своем обращении к участникам конференции подчеркнул, что всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу.

Зеленский отметил, что нынешняя ситуация вокруг Запорожской АЭС, – это одно из величайших преступлений государства-террориста.

Цитата

"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию ​​так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий. И абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Отмечаем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН к контактам между государствами. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы", - заявил Президент.

Напомним

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.

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