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Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму, – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму використовуючи атомну станцію як засіб маніпулювання. Про це інформує УНН.

Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму, – Зеленський

Деталі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені. Там Глава держави у своєму зверненні до учасників конференції підкреслив, що всім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу.

Зеленський зазначив, що теперішня ситуація навколо Запорізької АЕС, яку спричинила Росія – це один з найбільших злочинів держави-терориста.

Цитата

"Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив Президент.

Нагадаємо

У Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН, яке Росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання.

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