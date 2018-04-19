Россия вывела на орбиту новый спутник

"Вывод космического аппарата на орбиту прошел в расчетное время в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 01:12 по московскому времени. В 1:22 главная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Как сообщал УНН, компания SpaceX запустила с авиабазы Ванденберг на побережье Калифорнии Falcon 9 с 10 спутниками, которые войдут в спутниковое созвездие следующего поколения "Iridium® NEXT".