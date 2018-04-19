Росія вивела на орбіту новий супутник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Розгінний блок "Бриз-М" вивів на цільову орбіту космічний апарат, запущений минулої ночі з космодрому Байконур в інтересах Міноборони Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Виведення космічного апарату на орбіту пройшло в розрахунковий час в штатному режимі", - повідомили в Міноборони.
Старт ракети-носія "Протон-М" успішно пройшов о 01:12 за московським часом. О 01:22 головна частина ракети в складі розгінного блоку "Бриз-М" з космічним апаратом штатно відокремилась від третього ступеня ракети-носія.
Як повідомляв УНН, компанія SpaceX запустила з авіабази Ванденберг на узбережжі Каліфорнії Falcon 9 з 10 супутниками, які увійдуть до супутникового сузір’я наступного покоління “Iridium® NEXT”.