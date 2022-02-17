Россия высылает заместителя главы миссии посольства США в Москве. Госдеп говорит, что это "шаг эскалации"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Госдепартамент заявил в четверг, что Россия выслала второго по старшинству дипломата посольства США в Москве без оснований, что администрация Байдена считает "эскалацией". Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии США в России (DCM) Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - сказал представитель Госдепартамента.
Детали
США обдумывают свой ответ.
"Действия России против нашего DCM не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг эскалации и обдумываем наш ответ, - сообщил представитель. - Мы призываем Россию прекратить безосновательное высылки американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий. Сейчас как никогда важно, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами".
В Госдепартаменте заявили, что Горман находился в Москве менее трех лет.
Добавим
Наряду с напряженностью на границе Соединенные Штаты и Россия были вовлечены в борьбу из-за своего дипломатического присутствия в столицах друг друга, и в декабре Москва заявила, что сотрудники посольства США, которые занимают эту должность более трех лет, должны вернуться домой до 31 января.
В январе Кремль выслал Мишель Мичаленко, личного повара заместителя главы миссии посольства.
Дополнение
Выступая перед журналистами перед отъездом из Белого дома в Огайо, Президент Байден предупредил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высокая", и сказал, что, по его мнению, это произойдет "в ближайшие дни".
В то же время, президент продолжал выражать надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Официальные лица США заявили, что около 130 тысяч российских военнослужащих сосредоточено на границе с Украиной.
Ранее на этой неделе Россия заявила, что выводит часть войск с границы с Украиной, но высокопоставленный чиновник администрации Байдена прямо отрицал это в среду, сообщив журналистам, что Россия направила к украинской границе еще 7000 военнослужащих.
НАТО также обвинило Россию в продолжении наращивания военной силы. Россия в четверг заявила, что США и НАТО выдвигают "необоснованные обвинения".