Росія висилає заступника глави місії посольства США у Москві. Держдеп каже, що це "крок ескалації"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Держдепартамент заявив у четвер, що Росія вислала другого за старшинством дипломата посольства США в Москві без жодних підстав, що адміністрація Байдена вважає "ескалацією". Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Ми можемо підтвердити, що Росія надіслала заступника глави місії США у Росії (DCM) Барта Гормана. Горман був други за значимістю посадовцем у посольстві США в Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", - сказав представник Держдепартаменту.
Деталі
США обмірковують свою відповідь.
"Дії Росії проти нашого DCM не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок ескалації та обмірковуємо нашу відповідь, - повідомив представник. - Ми закликаємо Росію припинити безпідставне висилання американських дипломатів та співробітників та продуктивно працювати над відновленням наших місій. Зараз як ніколи важливо, щоб наші країни мали необхідний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами".
У Держдепартаменті заявили, що Горман перебував у Москві менше трьох років.
Додамо
Поряд із напруженістю на кордоні, Сполучені Штати та Росія були залучені до боротьби через свою дипломатичну присутність у столицях один одного, і в грудні Москва заявила, що співробітники посольства США, які займають цю посаду більше трьох років, повинні повернутися додому до 31 січня.
У січні Кремль вислав Мішель Мічаленко, особистого кухаря заступника глави місії посольства.
Доповнення
Виступаючи перед журналістами перед від'їздом з Білого дому до Огайо, Президент Байден попередив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", і сказав, що, на його думку, це відбудеться "найближчими днями".
Водночас, президент продовжував висловлювати надію на дипломатичне вирішення кризи.
Офіційні особи США заявили, що близько 130 тисяч російських військовослужбовців зосереджено на кордоні з Україною.
Раніше цього тижня Росія заявила, що виводить частину військ з кордону з Україною, але високопосадовець адміністрації Байдена прямо заперечив це в середу, повідомивши журналістам, що Росія направила до українського кордону ще 7000 військовослужбовців.
НАТО також звинуватило Росію у продовженні нарощування військової сили. Росія в четвер заявила, що США та НАТО висувають "необґрунтовані звинувачення".