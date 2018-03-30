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Россия высылает дипломатов Литвы и Польши

Россия высылает дипломатов Литвы и Польши

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Четверо польских дипломатов и трое дипломатов из Литвы должны покинуть территорию России, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД ведомств двух стран.

"Тридцатого марта посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 апреля", - говорится в сообщении МИД Польши.

Кроме того, Россия высылает трех литовских дипломатов, сообщила российским журналистам представитель МИД Литвы Раса Якилайтене.

"Подтверждаю, что РФ высылает трех дипломатов. Они должны покинуть Россию в течение недели", - сказала она изданию РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.

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