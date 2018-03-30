Росія висилає дипломатів Литви і Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Четверо польських дипломатів та троє дипломатів з Литви повинні покинути територію Росії, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС відомств двох країн.
“Тридцятого березня посол Польщі був викликаний в МЗС Росії, де його поінформували про те, що четверо членів польської дипломатичної місії визнані небажаними особами на території Росії. Польські дипломати повинні покинути територію Росії до 7 квітня”, — йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Крім того, Росія висилає трьох литовських дипломатів, повідомила російським журналістам представник МЗС Литви Раса Якілайтене.
“Підтверджую, що РФ висилає трьох дипломатів. Вони повинні покинути Росію протягом тижня”, — сказала вона виданню “РІА Новини”.
Нагадаємо, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією.