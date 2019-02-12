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Россия выплатит компенсацию матери погибшего солдата Приднестровья - ЕСПЧ

Россия выплатит компенсацию матери погибшего солдата Приднестровья - ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 9303 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека отклонил обращение России, которым она пыталась опротестовать решение о выплате компенсации матери погибшего в ополчении непризнанного Приднестровья солдата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный молдовский ресурс Promo-Lex.

Россия потребовала пересмотра постановления, которым ЕСПЧ констатировал нарушение Россией права на жизнь в приднестровском регионе и обязал ее выплатить 53 тысячи евро компенсации матери Александру Стоматий.

В 2009 году Александру Стоматий был насильственно призван в незаконные военизированные структуры приднестровского региона, а в 2010 году он был убит.

Российские власти не ответили на запросы его матери, а молдавские приостановили производство на том основании, что не был идентифицирован кто-либо, кого можно было бы обвинить в убийстве.

Уголовный кодекс Молдовы расценивает организацию незаконного военизированного формирования или участие в нем как преступление. За последние 10 лет правозащитники выявили ряд случаев смертельного исхода в "приднестровской армии".

Сообщается, что молодые люди, уклоняющиеся от призыва в так называемую "приднестровскую армию" наказываются штрафами в размере до 1700 евро или приговариваются к двум годам лишения свободы.

За всю историю Молдовы не было вынесено ни одного обвинительного приговора за принудительный призыв молодых людей в приднестровском регионе.

Ранее УНН сообщал, что "президент" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский поставил "Министерству иностранных дел" задачу открыть официальное представительство в Киеве и Брюсселе

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Россия блокирует доступ к потенциально опасным складам на границе Украины и Молдовы, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов. 

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