Россия выплатит компенсацию матери погибшего солдата Приднестровья - ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека отклонил обращение России, которым она пыталась опротестовать решение о выплате компенсации матери погибшего в ополчении непризнанного Приднестровья солдата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный молдовский ресурс Promo-Lex.
Россия потребовала пересмотра постановления, которым ЕСПЧ констатировал нарушение Россией права на жизнь в приднестровском регионе и обязал ее выплатить 53 тысячи евро компенсации матери Александру Стоматий.
В 2009 году Александру Стоматий был насильственно призван в незаконные военизированные структуры приднестровского региона, а в 2010 году он был убит.
Российские власти не ответили на запросы его матери, а молдавские приостановили производство на том основании, что не был идентифицирован кто-либо, кого можно было бы обвинить в убийстве.
Уголовный кодекс Молдовы расценивает организацию незаконного военизированного формирования или участие в нем как преступление. За последние 10 лет правозащитники выявили ряд случаев смертельного исхода в "приднестровской армии".
Сообщается, что молодые люди, уклоняющиеся от призыва в так называемую "приднестровскую армию" наказываются штрафами в размере до 1700 евро или приговариваются к двум годам лишения свободы.
За всю историю Молдовы не было вынесено ни одного обвинительного приговора за принудительный призыв молодых людей в приднестровском регионе.
Ранее УНН сообщал, что "президент" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский поставил "Министерству иностранных дел" задачу открыть официальное представительство в Киеве и Брюсселе.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что Россия блокирует доступ к потенциально опасным складам на границе Украины и Молдовы, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.