РФ блокирует доступ к складам с боеприпасами в Приднестровье - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Российская Федерация блокирует доступ к потенциально опасным складам, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Военный контингент Российской Федерации сосредоточенный в Черноморском регионе (военные базы на территории временно оккупированного Крыма), молдавском Приднестровье и на востоке Украины, представляют серьезную угрозу стабильному развитию нашим государствам", - заявил Черныш.
Он, в частности, рассказал о международной значении с точки зрения безопасности складов с боеприпасами в селе Колбасна и об их потенциальной опасности для Украины и Молдовы.
"Склады с боеприпасами в селе Колбасна неподконтрольного Приднестровья создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт расположен фактически на границе между Украиной и Молдовой, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность. Мы знаем, что на стратегических складах с боеприпасами в Колбасном находится около 20 тыс. тонн боеприпасов различного назначения: от стрелкового оружия - до ракет реактивных систем залпового огня", - сказал он.
По словам министра, потенциально опасный объект, который расположен на границе с Украиной, остается без присмотра международных наблюдателей, начиная с 2000-х годов. Какова ситуация со складами сейчас, пока неизвестно.
"Однако, необходимо получить ответы на вопрос: проводится ли мониторинг по безопасности, проведена ли инвентаризация ВОП (чтобы понять, что их нигде не использовали). Эта информация нужна для всех сторон, которые обязаны поддерживать переговорный процесс по Приднестровью и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в том числе", - отметил Черныш.
Как сообщал УНН, за последние несколько лет в Украине произошло несколько пожаров со взрывами на военных арсеналах. В частности, в ночь на 9 октября на 6-м арсенале в районе Ичне в Черниговской области произошли взрывы и пожар на технической территории. Причиной взрывов на 6-м арсенале у Ичне Черниговской области назвали диверсионную деятельность, заявив о проникновении на техническую территорию неустановленных лиц.