РФ блокує доступ до складів з боєприпасами у Придністров'ї - міністр

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російська Федерація блокує доступ до потенційно небезпечних складів, де зберігається більше 20 тис. тонн боєприпасів на кордоні між Україною та Молдовою. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.