РФ блокує доступ до складів з боєприпасами у Придністров'ї - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російська Федерація блокує доступ до потенційно небезпечних складів, де зберігається більше 20 тис. тонн боєприпасів на кордоні між Україною та Молдовою. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
"Військовий контингент Російської Федерації зосереджений у Чорноморському регіоні (військові бази на території тимчасово окупованого Криму), молдовському Придністров’ї та сході України, становлять серйозну загрозу стабільному розвитку нашим державам", – заявив Черниш.
Він, зокрема, розповів про міжнародне безпекове значення складів з боєприпасами у селі Колбасна та про їхню потенційну небезпеку для України та Молдови.
"Склади з боєприпасами у селі Колбасна непідконтрольного Придністров’я створюють загрозу як для Молдови, так і для України, адже населений пункт розташований фактично на кордоні між Україною та Молдовою, а наявність російських військових лише підсилює напругу та небезпеку. Ми знаємо, що на стратегічних складах з боєприпасами у Колбасному знаходиться близько 20 тисяч тонн боєприпасів різноманітного призначення: від стрілецької зброї – до ракет реактивних систем залпового вогню", - сказав він.
За словами міністра, потенційно небезпечний об’єкт, що розташований на кордоні з Україною, залишається без нагляду міжнародних спостерігачів, починаючи з 2000 років. Яка ситуація зі складами зараз, наразі невідомо.
"Проте, необхідно отримати відповіді на запитання: чи проводиться безпековий моніторинг, чи проведена інвентаризація ВНП (аби зрозуміти, чи їх ніде не використовували). Ця інформація потрібна для всіх сторін, які зобов’язані підтримувати переговорний процес по Придністров’ю та мирне врегулювання конфлікту на сході України в тому числі", – наголосив Черниш.
Як повідомляв УНН, за останні кілька років в Україні сталося декілька пожеж з вибухами на військових арсеналах. Зокрема, у ніч на 9 жовтня на 6-му арсеналі у районі Ічні у Чернігівській області сталися вибухи і пожежа на технічній території. Причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області назвали диверсійну діяльність, заявивши про проникнення на технічну територію невстановлених осіб.