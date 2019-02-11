Так называемое "Приднестровье" заявило о желании открыть представительства в Киеве и Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. “Президент” так называемой “Приднестровской Молдавской Республики” Вадим Красносельский поставил “Министерству иностранных дел” задачу открыть официальное представительство в Киеве и Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Министерства иностранных дел” самопровозглашенной “республики”.
На сайте так называемого “МИД” указано, что основная задача “ведомства” — “практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая заключается в усилении независимости республики и стремлении к международному признанию”.
“Президент ПМР Вадим Красносельский высоко оценил работу Министерства иностранных дел, подчеркнув, что основная задача ведомства — практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая состоит в укреплении независимости республики, стремлении к международному признанию и реализации итогов референдума 2006 года. Особый акцент он сделал на развитии отношений с Российской Федераций, кульминацией которых, по его словам, стало открытие Официального Представительства ПМР в России в январе этого года”, — указано в сообщении “ведомства”.
“В этом контексте глава Приднестровья поставил задачу Министерству иностранных дел об открытии официальных представительств Приднестровья в Киеве и Брюсселе”, — заявили в ПМР.
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