Так зване "Придністров'я" заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. “Президент” так званої “Придністровської Молдавської Республіки” Вадим Красносельський поставив “Міністерству закордонних справ” завдання відкрити офіційне представництво в Києві та Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Міністерства закордонних справ” самопроголошеної “республіки”.
На сайті так званого “МЗС” вказано, що основне завдання “відомства” — “практичне втілення національної ідеї Придністров’я, яка полягає в посиленні незалежності республіки та прагненні до міжнародного визнання”.
“Президент ПМР Вадим Красносельський високо оцінив роботу Міністерства закордонних справ, підкресливши, що основне завдання відомства — практичне втілення національної ідеї Придністров’я, яка складається в зміцненні незалежності республіки, прагненні до міжнародного визнання і реалізації підсумків референдуму 2006 року. Особливий акцент він зробив на розвитку відносин з Російською Федерацією, кульмінацією яких, за його словами, стало відкриття Офіційного Представництва ПМР в Росії в січні цього року”, — вказано у повідомленні “відомства”.
“В цьому контексті глава Придністров’я поставив завдання Міністерству закордонних справ щодо відкриття офіційних представництв Придністров’я в Києві та Брюсселі”, — заявили у ПМР.
Нагадуємо, у Stratfor оцінили вірогідність прориву РФ коридору до Криму.