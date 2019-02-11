Так зване "Придністров'я" заявило про бажання відкрити представництва у Києві та Брюсселі

На сайті так званого “МЗС” вказано, що основне завдання “відомства” — “практичне втілення національної ідеї Придністров’я, яка полягає в посиленні незалежності республіки та прагненні до міжнародного визнання”.

“Президент ПМР Вадим Красносельський високо оцінив роботу Міністерства закордонних справ, підкресливши, що основне завдання відомства — практичне втілення національної ідеї Придністров’я, яка складається в зміцненні незалежності республіки, прагненні до міжнародного визнання і реалізації підсумків референдуму 2006 року. Особливий акцент він зробив на розвитку відносин з Російською Федерацією, кульмінацією яких, за його словами, стало відкриття Офіційного Представництва ПМР в Росії в січні цього року”, — вказано у повідомленні “відомства”.

“В цьому контексті глава Придністров’я поставив завдання Міністерству закордонних справ щодо відкриття офіційних представництв Придністров’я в Києві та Брюсселі”, — заявили у ПМР.

Нагадуємо, у Stratfor оцінили вірогідність прориву РФ коридору до Криму.