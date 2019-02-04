У Stratfor оцінили вірогідність прориву РФ коридору до Криму

"Сценарій наземного коридору до Криму або Придністров'я вкрай малоймовірний на цей момент. Думаю, якщо Росія збиралася зробити настільки серйозний військовий крок, то це, швидше за все, вже сталося б на самому початку конфлікту. І враховуючи, що за останні рік-два ситуація все ж стабілізувалася, думаю, це робить ще більш малоймовірним, що Росія піде на такі дії. Водночас зазначу, не думаю, що такий розвиток подій слід повністю виключити. Можуть виникнути зовнішні чинники, які здатні вплинути на це рішення, як і на конкретні цифри", - зазначив аналітик.

За його словами, Росії знадобиться від 20 до 30 тисяч солдатів для створення російського "сухопутного мосту" до Криму і приблизно в два рази більше – від 40 до 60 тисяч осіб, щоб досягти Придністров'я.

Утім, як зазначив експерт, цифри залежать від того, на які саме дії піде Росія, а також – від зовнішніх обставин, зокрема від того, наскільки США і країни НАТО підтримають Україну у військовому плані.

Довідка УНН: Американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor відома своїми економічними і геополітичними прогнозами про події у світі, до яких дослухаються у високих кабінетах у США та в Європі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що спроможні розгорнути міжвидові угруповання військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії.