В Stratfor оценили вероятность прорыва РФ коридора в Крым

"Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - отметил аналитик.

По его словам, России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше - от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья.

Впрочем, как отметил эксперт, цифры зависят от того, на какие именно действия пойдет Россия, а также - от внешних обстоятельств, в частности от того, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане.

Справка УНН: Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и в Европе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что способны развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.