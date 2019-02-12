Росія виплатить компенсацію матері загиблого солдата Придністров'я - ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини відхилив звернення Росії, яким вона намагалась опротестувати рішення про виплату компенсації матері загиблого в ополченні невизнаного Придністров'я солдата. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисний молдовський ресурс Promo-Lex.
Росія зажадала перегляду постанови, яким ЄСПЛ констатував порушення Росією права на життя в придністровському регіоні і зобов'язав її виплатити 53 тисячі євро компенсації матері Олександру Стоматій.
У 2009 році Олександру Стоматій був насильно призваний в незаконні воєнізовані структури придністровського регіону, а в 2010 році він був убитий.
Російська влада не відповіла на запити його матері, а молдавські призупинили виробництво на тій підставі, що не було ідентифіковано того, кого можна було б звинуватити у вбивстві.
Кримінальний кодекс Молдови розцінює організацію незаконного воєнізованого формування або участь у ньому як злочин. За останні 10 років правозахисники виявили ряд випадків смерты в "придністровській армії".
Повідомляється, що молоді люди, які ухиляються від призову в так звану "придністровську армію" караються штрафами в розмірі до 1700 євро або засуджуються до двох років позбавлення волі.
За всю історію Молдови не було ухвалено жодного звинувачувального вироку за примусовий призов молодих людей в придністровському регіоні.
Раніше УНН повідомляв, що "президент" так званої "Придністровської Молдавської Республіки" Вадим Красносельський поставив "Міністерству закордонних справ" завдання відкрити офіційне представництво в Києві і Брюсселі .
Нагадаємо, в минулому році повідомлялося, що Росія блокує доступ до потенційно небезпечних складів на кордоні України і Молдови, де зберігається понад 20 тис. тон боєприпасів.