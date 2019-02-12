Росія виплатить компенсацію матері загиблого солдата Придністров'я - ЄСПЛ

Росія зажадала перегляду постанови, яким ЄСПЛ констатував порушення Росією права на життя в придністровському регіоні і зобов'язав її виплатити 53 тисячі євро компенсації матері Олександру Стоматій.

У 2009 році Олександру Стоматій був насильно призваний в незаконні воєнізовані структури придністровського регіону, а в 2010 році він був убитий.

Російська влада не відповіла на запити його матері, а молдавські призупинили виробництво на тій підставі, що не було ідентифіковано того, кого можна було б звинуватити у вбивстві.

Кримінальний кодекс Молдови розцінює організацію незаконного воєнізованого формування або участь у ньому як злочин. За останні 10 років правозахисники виявили ряд випадків смерты в "придністровській армії".

Повідомляється, що молоді люди, які ухиляються від призову в так звану "придністровську армію" караються штрафами в розмірі до 1700 євро або засуджуються до двох років позбавлення волі.

За всю історію Молдови не було ухвалено жодного звинувачувального вироку за примусовий призов молодих людей в придністровському регіоні.

Раніше УНН повідомляв, що "президент" так званої "Придністровської Молдавської Республіки" Вадим Красносельський поставив "Міністерству закордонних справ" завдання відкрити офіційне представництво в Києві і Брюсселі .

Нагадаємо, в минулому році повідомлялося, що Росія блокує доступ до потенційно небезпечних складів на кордоні України і Молдови, де зберігається понад 20 тис. тон боєприпасів.