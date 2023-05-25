россия вызвала послов Германии, Дании и Швеции из-за расследования по "Северным потокам"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В мид рф вызвали послов Германии, Дании и Швеции из-за расследования взрывов на газопроводах "Северных потоков" в сентябре прошлого года, сообщили в российском мид, пишет УНН.
Детали
Вызванным послам, как отмечается, "заявлен решительный протест" с обвинением трех стран в несотрудничестве в этом вопросе.
В заявлении мид рф жалуется на "полное отсутствие результатов национальных расследований диверсий" этих трех стран, "их неспособность обеспечить транспарентность следственных действий".
Дополнение
В сентябре прошлого года были обнаружены утечки в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", идущих через Балтийское море в Германию из россии, - две в исключительной экономической зоне Швеции и еще две утечки в исключительной экономической зоне Дании, из-за чего началось расследование и была усилена безопасность ключевой энергетической инфраструктуры региона.
Три российских военных корабля были замечены в Балтийском море в районе взрывов газопровода «Северный поток» до диверсии, которая остановила поставки российского газа в Европу в сентябре прошлого года, говорится в расследовании, проведенном четырьмя скандинавскими вещательными компаниями.
кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке".
Прокуратура Швеции считает, что установить, кто именно совершил подрыв "Северного потока", будет трудно.