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росія викликала послів Німеччини, Данії та Швеції через розслідування щодо "Північних потоків"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. До мзс рф викликали послів Німеччини, Данії та Швеції через розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північних потоків" у вересні минулого року, повідомили у російському мзс, пише УНН.

Деталі

Викликаним послам, як зазначається, "заявлено рішучий протест" із звинуваченням трьох країн у неспівробітництві у цьому питанні.

У заяві мзс рф скаржиться на "повну відсутність результатів національних розслідувань диверсій" цих трьох країн, "їх нездатність забезпечити транспарентність слідчих дій".

Доповнення

У вересні минулого року було виявлено витоки в трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що йдуть через Балтійське море в Німеччину з росії, - два у виключній економічній зоні Швеції та ще два витоки у виключній економічній зоні Данії, через що розпочалося розслідування і було посилено безпеку ключової енергетичної інфраструктури регіону.

Три російські військові кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів газопроводу «Північний потік» до диверсії, яка зупинила постачання російського газу до Європи у вересні минулого року, йдеться в розслідуванні, проведеному чотирма скандинавськими мовними компаніями.

кремль заперечує свою причетність до вибухів на "Північному потоці".

Прокуратура Швеції вважає, що встановити, хто саме здійснив підрив "Північного потоку", буде важко.

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