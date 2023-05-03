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Вибухи на "Північному потоці": окреме розслідування виявило кораблі вмф росії поблизу

Вибухи на "Північному потоці": окреме розслідування виявило кораблі вмф росії поблизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Три російські військові кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів газопроводу «Північний потік» до диверсії, яка зупинила постачання російського газу до Європи у вересні минулого року, йдеться в розслідуванні, проведеному чотирма скандинавськими мовними компаніями, передає УНН посилаючись на ВВС.

Деталі

Кораблі вмф росії були відстежені за допомогою супутникових знімків та перехоплених радіопередач російського флоту, повідомили чотири мовні компанії: данська DR, норвезька NRK, шведська SVT та фінська Yle.

Мовники Північних країн встановили, що у червні та вересні минулого року російські кораблі вийшли з військово-морських баз у Санкт-Петербурзі та Калінінграді в район на північний схід від данського острова Борнхольм, де сталися три з чотирьох витоків із трубопроводу.

Вони виявили, що одне із суден, буксир СБ-123, здатний спускати на воду міні-підводні човни, знаходився в цьому районі 21 і 22 вересня.

Крім того, збройні сили Данії підтвердили, що 22 вересня минулого року, всього за кілька днів до того, як сталися вибухи, патрульне судно зробило 26 фотографій російського підводного човна SS-750 поблизу місця вибуху «Північного потоку».

За їх словами, всі російські кораблі, відстежені чотирма мовними компаніями, відключили сигнал AIS, автоматичної системи стеження, яка використовується на кораблі. Згідно з супутниковими знімками, одним із кораблів у цьому районі було науково-дослідне судно вмф росії «Сибіряков».

Перше судно відбуло з російської військово-морської бази в Калінінграді і 7 червня прибуло до трубопроводу.

«Сибіряков» прибув 14 червня і вийшов на ту саму позицію, що й перше судно, недалеко від «Північного потоку», і залишався там до наступного дня.

Увечері 21 вересня до району вийшов буксир СБ-123. Мовники кажуть, що вони перехопили повідомлення, з яких випливає, що вони діяли поблизу трубопроводів та районів вибуху з пізнього вечора приблизно до 14:00 22 вересня.

Вважається, що "Сибіряков" здатний вести підводне спостереження та картографування, а також запускати невеликий підводний апарат. Він може використовуватися для підтримки та порятунку підводних човнів та має можливість проводити операції на морському дні, вважають експерти, опитані телекомпаніями.

Скандинавські мовники не кажуть, що є переконливі докази того, чим займалися суди або що за вибухом стоїть росія. Але документальний фільм викликає питання про незвичайний характер діяльності.

Доповнення

Інцидент стався за сім місяців після початку війни росії з Україною.

москва без надання доказів поклала відповідальність за вибухи на західний саботаж. І Сполучені Штати, і Україна заперечують свою причетність до атак, як і росія.

Влада Данії, Швеції та Німеччини заявила, що вибухи, що призвели до розриву газопроводу «Північний потік-1» і нещодавно побудованого газопроводу «Північний потік-2», що з'єднують росію та Німеччину через Балтійське море, були навмисними. Але вони ще не опублікували жодних результатів своїх розслідувань.

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