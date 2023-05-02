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россия вызвала посла Польши из-за закрытия школы при посольстве

россия вызвала посла Польши из-за закрытия школы при посольстве

Киев • УНН

 • 428571 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. россия во вторник вызвала поверенного в делах посольства Польши после того, как Варшава закрыла школу, которая находится в ведении посольства россии, а москва осудила этот шаг как «циничное» нарушение дипломатических норм, передает УНН.

Польша и россия исторически имели напряженные отношения, которые еще больше ухудшились после нападения на Украину.

москва пообещала жесткий ответ после того, как Варшава в субботу захватила здание школы, где учатся дети российских дипломатов.

Польша утверждает, что школа работала без законных оснований, и здание принадлежит Варшаве.

Мэр Варшавы Рафал Тжасковский заявил после захвата здания, что школа "не имеет дипломатического статуса и не защищена никаким иммунитетом".

Польша утверждает, что здание было национализировано в 1945 году, прежде чем правящие коммунисты передали его советской власти. По данным польских властей, эта операция была проведена "без законных оснований".

Детали

Министерство иностранных дел россии заявило, что вызвало польского дипломата Яцека Сладевского, чтобы выразить "решительный протест" по поводу "циничного" закрытия школы.

"Польские власти нагло выставили детей, которые учатся в школе, на улицу", — говорится в заявлении.

Министерство также выразило протест против того, что Польша выступает как «плацдарм для закачки оружия» в Украину.

Польскому дипломату заявили, что Варшава проводит политику, "лишенную каких-либо моральных норм", с "систематическим уничтожением" советских военных мемориалов в Польше и "фальсификацией" истории Второй мировой войны.

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