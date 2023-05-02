росія викликала посла Польщі через закриття школи при посольстві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. росія у вівторок викликала повіреного у справах посольства Польщі після того, як Варшава закрила школу, яка перебуває у веденні посольства росії, а москва засудила цей крок як «цинічне» порушення дипломатичних норм, передає УНН.
Польща та росія історично мали напружені відносини, які ще більше погіршилися після нападу на Україну.
москва пообіцяла жорстку відповідь після того, як Варшава в суботу захопила будівлю школи, де навчаються діти російських дипломатів.
Польща стверджує, що школа працювала без законних підстав і будівля належить Варшаві.
Мер Варшави Рафал Тжасковський заявив після захоплення будівлі, що школа «не має дипломатичного статусу та не захищена жодним імунітетом».
Польща стверджує, що будівля була націоналізована у 1945 році, перш ніж правлячі комуністи передали її радянській владі. За даними польської влади, цю операцію було проведено «без законних підстав».
Деталі
Міністерство закордонних справ росії заявило, що викликало польського дипломата Яцека Сладевського, щоб висловити «рішучий протест» щодо «цинічного» закриття школи.
«Польська влада нахабно виставила дітей, які навчаються у школі, на вулицю», — йдеться у заяві.
Міністерство також висловило протест проти того, що Польща виступає як «плацдарм для закачування зброї» в Україну.
Польському дипломату заявили, що Варшава проводить політику, «позбавлену будь-яких моральних норм», із «систематичним знищенням» радянських військових меморіалів у Польщі та «фальсифікацією» історії Другої світової війни.