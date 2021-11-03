Россия замедлила пропуск грузовиков с Украины. На границе образовались очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня, 3 ноября, возле пункта пропуска “Гоптовка” в Харьковской области, скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд на территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что еще более 60 грузовиков, которые уже прошли оформление, находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска “Бачевск” в Сумской области.
В настоящее время возле пункта пропуска “Гоптовка” пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, задачей которых является предотвращение возникновения ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения и обеспечения очередности пересечения границы.
Такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска “Нехотеевка” и “Троебортное”.
Так, через “Нехотеевку”, что напротив украинской “Гоптовки”, россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд с Украины.
Напомним
В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали супругов, которое незаконно попало на территорию Украины, пересекая вплавь реку Днестр.