Россия замедлила пропуск грузовиков с Украины. На границе образовались очереди

Детали

Отмечается, что еще более 60 грузовиков, которые уже прошли оформление, находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска “Бачевск” в Сумской области.

В настоящее время возле пункта пропуска “Гоптовка” пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, задачей которых является предотвращение возникновения ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения и обеспечения очередности пересечения границы.

Такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска “Нехотеевка” и “Троебортное”.

Так, через “Нехотеевку”, что напротив украинской “Гоптовки”, россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд с Украины.

Напомним

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали супругов, которое незаконно попало на территорию Украины, пересекая вплавь реку Днестр.