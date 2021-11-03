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Росія уповільнила пропуск вантажівок з України. На кордоні утворилися черги

Київ • УНН

 • 14694 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні, 3 листопада, біля пункту пропуску “Гоптівка”, що на Харківщині, скупчилося майже 200 вантажівок в черзі на виїзд на територію РФ. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

Росія уповільнила пропуск вантажівок з України. На кордоні утворилися черги

Деталі

Зазначається, що ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, знаходяться на території пункту пропуску та очікують дозволу на в’їзд у РФ. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску “Бачівськ”, що на Сумщині.

На даний час біля пункту пропуску “Гоптівка” прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції висилають додаткові прикордонні наряди, завданням яких є унеможливлення виникнення ситуацій, що загрожують безпеці дорожнього руху та забезпечення черговості перетинання державного кордону.

Таке скупчення відбувається через повільне оформленням вантажних транспортних засобів в російських пунктах пропуску “Нєхотєєвка” та “Троєбортноє”.

Так, через “Нєхотєєвку”, що навпроти української “Гоптівки”, росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті пропуску по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України.

Нагадаємо

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали подружжя, яка незаконно потрапило на територію України, перетнувши вплав річку Дністер.

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