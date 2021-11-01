Склали речі у пакети і стрибнули у холодну воду: подружжя з Молдови вплав перетнуло український кордон

Деталі

Зазначається, що попри холодну погоду, температура у цей день підіймалася ледь вище 10 °C, та швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 м метрів, а глибина - 20 м, чоловік та жінка стрибнули у воду.

Скоріш за все, що до подорожі вони завчасно готувалися, адже речі, аби не промочити, плавці склали у поліетиленові пакети. Подолавши дистанцію, вони переодягнулися в сухий одяг та подалися до найближчого населеного пункту Яськи. Однак прикордонники їх затримали.

Документів у затриманих не було, але зі слів стало відомо, що вони є особами без громадянства та проживають у Придністровському регіоні Молдови.

Наразі встановлюються особи правопорушників та обставини їхньої подорожі.

Нагадаємо

У Чорноморському порту прикордонники виявили сімох нелегальних мігрантів із Сирії віком від 10 до 21 років.