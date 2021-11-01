Склали речі у пакети і стрибнули у холодну воду: подружжя з Молдови вплав перетнуло український кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали подружжя, яка незаконно потрапило на територію України, перетнувши вплав річку Дністер. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
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Зазначається, що попри холодну погоду, температура у цей день підіймалася ледь вище 10 °C, та швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 м метрів, а глибина - 20 м, чоловік та жінка стрибнули у воду.
Скоріш за все, що до подорожі вони завчасно готувалися, адже речі, аби не промочити, плавці склали у поліетиленові пакети. Подолавши дистанцію, вони переодягнулися в сухий одяг та подалися до найближчого населеного пункту Яськи. Однак прикордонники їх затримали.
Документів у затриманих не було, але зі слів стало відомо, що вони є особами без громадянства та проживають у Придністровському регіоні Молдови.
Наразі встановлюються особи правопорушників та обставини їхньої подорожі.
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