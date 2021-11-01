Сложили вещи в пакеты и прыгнули в холодную воду: супруги из Молдовы вплавь пересекли украинскую границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали супругов, которые незаконно попали на территорию Украины, пересекая вплавь реку Днестр. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на холодную погоду, температура в этот день поднималась чуть выше 10°C, и быстрое течение реки, ширина которой достигает около 70 м метров, а глубина - 20 м, мужчина и женщина прыгнули в воду.
Скорее всего, что к путешествию они заранее готовились, ведь вещи, чтобы не промочить, сложили в полиэтиленовые пакеты. Преодолев дистанцию, они переоделись в сухую одежду и направились к ближайшему населенному пункту Яськи. Однако пограничники их задержали.
Документов у задержанных не было, но со слов стало известно, что они являются лицами без гражданства и проживают в Приднестровском регионе Молдовы.
В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства их путешествия.
Напомним
В Черноморском порту пограничники выявили семерых нелегальных мигрантов из Сирии в возрасте от 10 до 21 лет.