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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Заховалися у вантажівках: на поромі з Туреччини виявили нелегальних мігрантів, наймолодшому - 10

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Чорноморському порту прикордонники виявили сімох нелегальних мігрантів із Сирії віком від 10 до 21 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ.

Заховалися у вантажівках: на поромі з Туреччини виявили нелегальних мігрантів, наймолодшому - 10

Деталі

Учора, 25 жовтня, семеро іноземців прибули в Чорноморський порт поромом із Туреччини. Вони заховалися у трьох вантажівках. Усі мігранти — громадяни Сирії, вони мали із собою внутрішні паспорти. Найменшому з них лише 10 років, а найстаршому — 21. 

У такий незаконний спосіб вони планували потрапити до Німеччини, а за організацію цього "турне" кожен мав заплатити по 3 тис. доларів США. За подорож із Сирії до Туреччини іноземці вже встигли заплатити організатору по 2,1 тис. доларів США.

Додамо

24 жовтня у Чорноморському порту прикордонники виявили ще одного нелегального "туриста". Це був громадянин Туреччини, який тікав зі своєї країни, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Іноземець також мав із собою документи, що підтверджують його громадянство, а кінцевою точкою маршруту мала стати Австралія.

Наразі за обома випадками встановлюють усі обставини правопорушення.

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