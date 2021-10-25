На границе с РФ обнаружили два автомобиля с контрабандой и атрибутикой российских силовиков

Детали

Контрабанду трое граждан Украины, жители города Волчанск Харьковской области, пытались перевезти, используя два автомобиля “УАЗ”, которые пограничники остановили неподалеку от границы с Россией.

Во время осмотра автомобилей, правоохранители обнаружили коробки с почти 4,5 тыс. пачками сигарет, авто- и мотозапчастей, а также с атрибутикой российских силовиков: кокарды, звездочки на погоны, триколоры и тому подобное. Указанные товары украинцы пытались незаконно доправить в РФ.

Обнаруженные товары и транспортные средства передали сотрудникам таможни.

Сейчас выясняют обстоятельства для принятия правового решения.

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