На границе с РФ обнаружили два автомобиля с контрабандой и атрибутикой российских силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Харьковской области предотвратили попытку незаконной перевозки из Украины в РФ партии автозапчастей, табачных изделий и атрибутики российских силовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ Украины.
Детали
Контрабанду трое граждан Украины, жители города Волчанск Харьковской области, пытались перевезти, используя два автомобиля “УАЗ”, которые пограничники остановили неподалеку от границы с Россией.
Во время осмотра автомобилей, правоохранители обнаружили коробки с почти 4,5 тыс. пачками сигарет, авто- и мотозапчастей, а также с атрибутикой российских силовиков: кокарды, звездочки на погоны, триколоры и тому подобное. Указанные товары украинцы пытались незаконно доправить в РФ.
Обнаруженные товары и транспортные средства передали сотрудникам таможни.
Сейчас выясняют обстоятельства для принятия правового решения.
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