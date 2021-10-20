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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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СБУ запобігла потенційним хімічним терактам у ЄС, заблокувавши контрабанду ртуті із Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня.УНН. Контррозвідка Служби безпеки України блокувала контрабанду металевої ртуті із Закарпаття до Європейського Союзу. Ця високотоксична речовина може використовуватися для масових хімічних терактів. Про це інформують у пресслужбі СБУ, передає УНН.

СБУ запобігла потенційним хімічним терактам у ЄС, заблокувавши контрабанду ртуті із Закарпаття

Цитата

“Зловмисників вдалося викрити на спробі перевезти три кілограми ртуті. „Кур’єром“ виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку „послугу“ за 5 тис. євро. За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний „товар“ за 200 тис. євро”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зловмисника затримали у пункті пропуску “Малі Селменці”. Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у нього приховані ємності із ртуттю.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо

У місті Бердичів, Житомирської області, рятувальники зібрали близько 2 кг ртуті, що місцевий житель виявив біля свого городу.

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