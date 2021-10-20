СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в ЕС, заблокировав контрабанду ртути из Закарпатья

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“Злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти три килограмма ртути. „Курьером“ оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую „услугу“ за 5 тыс. евро. За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный „товар“ за 200 тыс. евро ”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что злоумышленника задержали в пункте пропуска “Малые Селменцы”. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.

Напомним

В городе Бердичев Житомирской области, спасатели собрали около 2 кг ртути, которую местный житель обнаружил возле своего огорода.