У Житомирській області виявили близько 2 кг ртуті біля городу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У місті Бердичів, Житомирської області, рятувальники зібрали близько 2 кг ртуті, що місцевий житель виявив біля свого городу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Житомирській області.
“24 квітня близько 12 години дня рятувальникам міста Бердичів надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець виявив велику кількість ртуті на ґрунтовій дорозі на околиці райцентру”, — йдеться у повідомленні.
З’ясувалося, що чоловік йшов на свій город і по дорозі, неподалік ставка, побачив на стежці кульки ртуті. Вони були розкидані на площі 1 кв.м. Тож він одразу повідомив рятувальників.
Загалом рятувальники зібрали близько 2 кг ртуті. Далі вони передадуть небезпечну речовину органам місцевого самоврядування для її подальшої утилізації.
Як раніше повідомляв УНН, з України до ЄС намагалися вивезти контрабандою металеву ртуть.