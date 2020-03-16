З України до ЄС намагалися вивезти контрабандою металеву ртуть
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Закарпатській області співробітники СБУ попередили контрабанду до Євросоюзу восьми кілограмів металевої ртуті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За попередньою версією слідства, громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів ртуті. Транспортний засіб зловмисника правоохоронці затримали у пункті пропуску “Ужгород”, — сказано у повідомленні.
Під час поглибленого огляду авто небезпечний “товар” виявили серед речей іноземця. Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном.
Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.
Тривають слідчі дії. Встановлюються вартість вилученої ртуті, джерела походження токсичної речовини, а також продавці і замовники “товару”.
Нагадаємо, на Житомирщині контррозвідники СБУ виявили схрон із 33 кілограмами ртуті та попередили їх збут.