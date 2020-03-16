Из Украины в ЕС пытались вывезти контрабандой металлическую ртуть
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду в Евросоюз восьми килограммов металлической ртути. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути. Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска "Ужгород", - говорится в сообщении.
Во время углубленного осмотра авто опасный "товар" обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.
Перевозчика задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, иностранцу объявлено о подозрении в контрабанде.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются стоимость изъятой ртути, источники происхождения токсичного вещества, а также продавцы и заказчики "товара".
Напомним, в Житомирской области контрразведчики СБУ обнаружили схрон с 33 килограммами ртути и предупредили их сбыт.