На кордоні з РФ виявили дві автівки з контрабандою та атрибутикою російських силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Харківщині запобігли спробі незаконного перевезення з України в РФ партії автозапчастин, тютюнових виробів та атрибутики російських силовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ України.
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Контрабанду троє громадян України, жителі міста Вовчанськ Харківської області, намагалися перевезти, використовуючи два автомобілі “УАЗ”, які прикордонники зупинили неподалік від кордону з Росією.
Під час огляду автівок, правоохоронці виявили коробки з майже 4,5 тис. пачками цигарок, авто- та мотозапчастинами, а також із атрибутикою російських силовиків: кокарди, зірочки на погони, триколори тощо. Зазначені товари українці намагалися незаконно доправити в РФ.
Виявлені товари та транспортні засоби передали співробітникам митниці.
Наразі з’ясовують обставини для ухвалення правового рішення.
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