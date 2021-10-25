На кордоні з РФ виявили дві автівки з контрабандою та атрибутикою російських силовиків

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Контрабанду троє громадян України, жителі міста Вовчанськ Харківської області, намагалися перевезти, використовуючи два автомобілі “УАЗ”, які прикордонники зупинили неподалік від кордону з Росією.

Під час огляду автівок, правоохоронці виявили коробки з майже 4,5 тис. пачками цигарок, авто- та мотозапчастинами, а також із атрибутикою російських силовиків: кокарди, зірочки на погони, триколори тощо. Зазначені товари українці намагалися незаконно доправити в РФ.

Виявлені товари та транспортні засоби передали співробітникам митниці.

Наразі з’ясовують обставини для ухвалення правового рішення.

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