Спрятались в грузовиках: на пароме из Турции обнаружили нелегальных мигрантов, самому младшему 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Черноморском порту пограничники обнаружили семерых нелегальных мигрантов из Сирии в возрасте от 10 до 21 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ.
Детали
Вчера, 25 октября, семеро иностранцев прибыли в Черноморский порт на пароме из Турции. Они спрятались в трех грузовиках. Все мигранты — граждане Сирии, у них были внутренние паспорта. Самому младшему из них всего 10 лет, а самому старшему — 21.
Таким незаконным способом они планировали попасть в Германию, а за организацию этого "турне" каждый должен был заплатить по 3 тыс. долларов США. За путешествие из Сирии в Турцию иностранцы уже успели заплатить организатору по 2,1 тыс. долларов США.
Добавим
24 октября в Черноморском порту пограничники обнаружили еще одного нелегального "туриста". Это был гражданин Турции, он бежал из своей страны, чтобы избежать уголовной ответственности. Иностранец также имел с собой документы, подтверждающие его гражданство, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия.
Сейчас по обоим случаям устанавливают все обстоятельства правонарушения.
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