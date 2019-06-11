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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия в трибунале пытается переформатировать спор - Зеркаль

Киев • УНН

 • 8140 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Вместо того, чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права в Арбитражном трибунале, Россия пытается переформатировать сам спор. Об этом сегодня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Россия в трибунале пытается переформатировать спор - Зеркаль

"Предварительные возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала. Вместо того, чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор. Россия считает предварительные возражения чем-то вроде олимпийского спорта керлинг, в котором она использует аргумент о суверенитете как камень, которым пытается вытолкнуть из круга спор по вопросам морского права", - заявила Зеркаль.

По ее словам, накануне представитель России настойчиво утверждал, что РФ не представляет на рассмотрение арбитражного трибунала аргумент о суверенитете.

"Может, ему не понравится то, что я скажу, но именно этим занимается Россия", - добавила она.

По словам дипломата, Украина подверглась многочисленным нарушениям Конвенции ООН по морскому праву (КОМП), и имеет договорное право поставить вопрос об этих нарушениях перед арбитражным судом. Россия одновременно пытается ввести новую тему для рассмотрения, в центре которой стоят сомнения относительно статуса Крыма.

"Вопрос в том, может ли этот аргумент, который заявила Россия, попирать наше право, предусмотренное договором, искать решения споров. Ответ на этот вопрос отрицательный. Аргумент о суверенитете, который Россия пытается представить перед вами, лишенный оснований", - отметила Зеркаль.

Она объяснила: прежде всего, он не является приемлемым, поскольку суверенитет Украины над Крымом - вне всяких сомнений.

Аргумент России также не имеет под собой оснований, поскольку построен на "смешном представлении, что Крым стал независимым и сразу же присоединился к России", сказала дипломат.

Россия, по ее словам, не привела ни одного примера государства, которое признала Крым в течение нескольких часов после так называемого вступления в независимость.

Юридические недостатки возражения РФ о суверенитете лежат на поверхности, отметила Зеркаль, добавив, что они лишь указывают на то, что цель Украины в этом производстве состоит в восстановлении своих прав на море - не больше.

"Россия также пытается избежать юрисдикции арбитражного трибунала, оспаривая статус Азовского моря и Керченского пролива. Подход России уходит корнями в глубину имперского прошлого России, активно рекламируется ее руководством. В той версии реальности, которую Россия представила в этом зале вчера, ничего не изменилось с того времени, когда Россия была империей. Это объясняет, почему Россия считает, что может устанавливать правила самостоятельно", - отметила замминистра, добавив, что Украина всегда придерживалась иного подхода, удаляясь от этой имперской старины.

"Не думая о последовательности, в этом арбитражном трибунале Россия ссылается на статус Керченского пролива как "общие внутренние воды" России и Украины. Однако за пределами этого арбитражного производства она называет Керченский пролив "российским" и видит возможность закрывать его в одностороннем порядке", - заметила агент Украины.

По ее мнению, Россия считает, что доказывает что-то, цитируя "заявления для прессы или вербальные ноты, в которых, по ее мнению, Украина неправильно выразилась", или когда толкует национальное законодательство Украины и соответствующие указы, объясняя их содержание.

"Позвольте уточнить: представленная нами позиция является официальной позицией Украины. На какие бы документы не указывала Россия, это ничего не стоит по сравнению с вопиющим несоответствием между собственными действиями и словами России. Международное сообщество возражает против действий России и призывает Россию соблюдать нормы КОМП в Азовском море и Керченском проливе", - сказала дипломат.

"Дополнительные возражения России просто безосновательны. Например, Россия утверждает, что все ее действия в Черном море, Азовском море и Керченском проливе являются "военной деятельностью". Действительно ли Россия считает хищения украинского природного газа военной деятельностью? Или же строительство моста? Или вытеснение рыбаков из традиционных зон вылова? А как на счет извлечения с морского дна ценных культурных объектов? Ответ на все эти вопросы очевиден", - добавила она.

Напомним, 10 июня суд в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.

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