Росія у трибуналі намагається переформатувати спір - Зеркаль

"Попередні заперечення Росії не є результатом добросовісної оцінки юрисдикції арбітражного трибуналу. Замість того, щоб відповідати на аргументи України про порушення норм морського права, Росія намагається переформатувати спір. Росія вважає попередні заперечення чимось на кшталт олімпійського спорту керлінг, в якому вона використовує аргумент щодо суверенітету як камінь, яким намагається виштовхнути з кола спір з питань морського права", - заявила Зеркаль.

З її слів, напередодні представник Росії наполегливо стверджував, що РФ не представляє на розгляд арбітражного трибуналу аргумент щодо суверенітету.

"Може, йому не сподобається те, що я скажу, але саме цим займається Росія", - додала вона.

За словами дипломата, Україна зазнала наслідків численних порушень Конвенції ООН з морського права (КОМП), і має договірне право порушити питання про ці порушення перед арбітражним трибуналом. Росія водночас намагається запровадити нову тему для розгляду, в центрі якої стоять сумніви щодо статусу Криму.

"Питання полягає в тому, чи може цей аргумент, який заявила Росія, попрати наше право, передбачене договором, шукати вирішення спорів. Відповідь на це питання негативна. Аргумент щодо суверенітету, який Росія намагається представити перед вами, позбавлений підґрунтя", - зазначила Зеркаль.

Вона пояснила: перш за все, він не є прийнятним, бо суверенітет України над Кримом – поза будь-якими сумнівами.

Аргумент Росії також не має під собою підстав, бо побудований на "смішному уявленні, що Крим став незалежним і одразу ж приєднався до Росії", сказала дипломат.

Росія, з її слів, не навела жодного прикладу держави, яка б визнала Крим протягом кількох годин після так званого набуття ним незалежності.

Юридичні вади заперечення РФ щодо суверенітету лежать на поверхні, зазначила Зеркаль, додавши, що вони лише вказують на те, що мета України у цьому провадженні полягає у відновленні власних прав на морі – не більше.

"Росія також намагається уникнути юрисдикції арбітражного трибуналу, оспорюючи статус Азовського моря та Керченської протоки. Підхід Росії йде корінням у глибину імперського минулого Росії, що активно рекламується її керівництвом. У тій версії реальності, яку Росія представила у цій залі вчора, нічого не змінилось з того часу, коли Росія була імперією. Це пояснює, чому Росія вважає, що може встановлювати правила самотужки", - наголосила заступниця міністра, додавши, що Україна завжди дотримувалась іншого підходу, віддаляючись від цієї імперської давнини.

"Не гадаючи про послідовність, у цьому арбітражному трибуналі Росія посилається на статус Керченської протоки як "спільних внутрішніх вод" Росії та України. Однак за межами цього арбітражного провадження вона називає Керченську протоку "російською" і вбачає можливість закривати її в односторонньому порядку", - зауважила агент України.

На її думку, Росія вважає, що доводить щось, цитуючи "заяви для преси чи вербальні ноти, в яких, на її думку, Україна неправильно висловилась", або коли тлумачить національне законодавство України та відповідні укази, пояснюючи їхній зміст.

"Дозвольте уточнити: представлена нами позиція є офіційною позицією України. На які б документи не вказувала Росія, це нічого не варте порівняно із кричущою невідповідністю між власними діями та словами Росії. Міжнародне співтовариство заперечує проти дій Росії та закликає Росію дотримуватись норм КОМП в Азовському морі та Керченській протоці", - сказала дипломат.

"Додаткові заперечення Росії просто безпідставні. Наприклад, Росія стверджує, що усі її дії у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці є "воєнною діяльністю". Чи дійсно Росія вважає розкрадання українського природного газу воєнною діяльністю? Або ж будівництво мосту? Або витіснення рибалок із традиційних зон вилову? А як щодо вилучення з морського дна цінних культурних об'єктів? Відповідь на всі ці питання очевидна", - додала вона.

Нагадаємо, 10 червня суд у Гаазі почав засідання у справі України проти РФ по морському праву.