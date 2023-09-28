россия временно перекроет Керченский мост: что известно

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Крыму заявили о временном закрытии Керченского моста, якобы для "восстановительных работ", сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на оперативный канал о ситуации на мосту, информирует УНН

Детали

Отмечается, что движение по Керченскому мосту будет перекрыто с 21:00 четверга до 06:00 29 сентября.

Мост закроют якобы в связи с проведением "восстановительных работ".

Дополнение

В середине сентября российские оккупационные «власти» Крыма заявили о возобновлении движения по участку Керченского моста, разрушенному после взрывов 17 июля. Тогда было разрушено дорожное полотно на пролетах моста.

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