россия временно перекроет Керченский мост: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Крыму заявили о временном закрытии Керченского моста, якобы для "восстановительных работ", сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на оперативный канал о ситуации на мосту, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что движение по Керченскому мосту будет перекрыто с 21:00 четверга до 06:00 29 сентября.
Мост закроют якобы в связи с проведением "восстановительных работ".
Дополнение
В середине сентября российские оккупационные «власти» Крыма заявили о возобновлении движения по участку Керченского моста, разрушенному после взрывов 17 июля. Тогда было разрушено дорожное полотно на пролетах моста.
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