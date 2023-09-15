Гуменюк про функціонування Керченського мосту: "Називати його активним було б гріхом проти правди"

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“Постачання через Керченський міст не припинено. Також там існує залізничне сполучення, але називати його активним було б гріхом проти правди. Воно здійснюється за спеціальним графіком, дуже обережно, оскільки потужності самого мосту, як технічної конструкції, суттєво підірвані і не можуть використовуватися в повноцінному режимі. Саме тому його встановлюють, як я називаю, “на режим провітрювання”: то заривають, то відкривають, і дуже багато заходів проводиться щодо його захисту та ремонту. Повноцінного автомобільного сполучення там теж немає, воно працює у реверсному режимі, там ретельно проводяться заходи контролю. І саме ці заходи контролю уповільнюють функціонування мосту та відповідають тим потужностям, які на нього покладали”, - повідомила Гуменюк.

Вона додала, що через таке уповільнення окупанти шукають інші шляхи транспортування, серед яких пароми та десантні кораблі.

“Але і тут природа проти. Море на нашому боці. Там зараз дуже потужно штормить і через це дуже рідко погода сприяє такому перевезенню. Тому можна підсумувати, що логістика ворога уповільнена, не відповідає вимогам бойової роботи. Хоча в абсолютні вона не припинена”, - сказала Гуменюк.

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