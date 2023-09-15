Гуменюк про функціонування Керченського мосту: "Називати його активним було б гріхом проти правди"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Функціонування Керченського мосту наразі уповільнено через пошкодження, та заходи безпеки, які впровадили окупанти. Наразі він не витримує потужності, які були на нього покладені. Крім того, там також існує залізничне сполучення через міст, але називати його активним було б неправдою, повідомила під час брифінгу речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.
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“Постачання через Керченський міст не припинено. Також там існує залізничне сполучення, але називати його активним було б гріхом проти правди. Воно здійснюється за спеціальним графіком, дуже обережно, оскільки потужності самого мосту, як технічної конструкції, суттєво підірвані і не можуть використовуватися в повноцінному режимі. Саме тому його встановлюють, як я називаю, “на режим провітрювання”: то заривають, то відкривають, і дуже багато заходів проводиться щодо його захисту та ремонту. Повноцінного автомобільного сполучення там теж немає, воно працює у реверсному режимі, там ретельно проводяться заходи контролю. І саме ці заходи контролю уповільнюють функціонування мосту та відповідають тим потужностям, які на нього покладали”, - повідомила Гуменюк.
Вона додала, що через таке уповільнення окупанти шукають інші шляхи транспортування, серед яких пароми та десантні кораблі.
“Але і тут природа проти. Море на нашому боці. Там зараз дуже потужно штормить і через це дуже рідко погода сприяє такому перевезенню. Тому можна підсумувати, що логістика ворога уповільнена, не відповідає вимогам бойової роботи. Хоча в абсолютні вона не припинена”, - сказала Гуменюк.
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