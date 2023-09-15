Гуменюк о функционировании Керченского моста: "Называть его активным было бы грехом против правды"

ukru
Эксклюзив
13:47 • 1100 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 4437 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 9310 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 25758 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 101278 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 124841 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 153800 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 186722 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136855 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127091 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 115604 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 42865 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107444 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 69908 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 37564 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 153800 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 186722 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 130894 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 137743 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 174689 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 22024 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 107444 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151362 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158478 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162576 просмотра
Актуальное
Гуменюк о функционировании Керченского моста: "Называть его активным было бы грехом против правды"

Гуменюк о функционировании Керченского моста: "Называть его активным было бы грехом против правды"

Киев • УНН

 • 159930 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Функционирование Керченского моста пока замедлено из-за повреждений, и меры безопасности, которые внедрили оккупанты. Сейчас он не выдерживает мощности, которые были на него возложены. Кроме того, там также существует железнодорожное сообщение через мост, но называть его активным было бы неправдой, сообщила во время брифинга пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

“Поставки через Керченский мост не прекращены. Также там существует железнодорожное сообщение, но называть его активным было бы грехом против правды. Оно осуществляется по специальному графику, очень осторожно, поскольку мощности самого моста, как технической конструкции, существенно подорваны и не могут использоваться в полноценном режиме. Именно поэтому его устанавливают, как я называю, “на режим проветривания”: то зарывают, то открывают, и очень много мероприятий проводится по его защите и ремонту. Полноценного автомобильного сообщения там тоже нет, оно работает в реверсном режиме, там тщательно проводятся меры контроля. И именно эти меры контроля замедляют функционирование моста и соответствуют тем мощностям, которые на него возлагали”, - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что из-за такого замедления оккупанты ищут другие пути транспортировки, среди которых паромы и десантные корабли.

“Но и здесь природа против. Море на нашей стороне. Там сейчас очень мощно штормит и из-за этого очень редко погода способствует такой перевозке. Поэтому можно подытожить, что логистика врага замедлена, не соответствует требованиям боевой работы. Хотя в абсолютные она не прекращена”, - сказала Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская разведка проанализировала защиту россиянами Крымского моста

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы