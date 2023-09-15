Гуменюк о функционировании Керченского моста: "Называть его активным было бы грехом против правды"

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“Поставки через Керченский мост не прекращены. Также там существует железнодорожное сообщение, но называть его активным было бы грехом против правды. Оно осуществляется по специальному графику, очень осторожно, поскольку мощности самого моста, как технической конструкции, существенно подорваны и не могут использоваться в полноценном режиме. Именно поэтому его устанавливают, как я называю, “на режим проветривания”: то зарывают, то открывают, и очень много мероприятий проводится по его защите и ремонту. Полноценного автомобильного сообщения там тоже нет, оно работает в реверсном режиме, там тщательно проводятся меры контроля. И именно эти меры контроля замедляют функционирование моста и соответствуют тем мощностям, которые на него возлагали”, - сообщила Гуменюк.

Она добавила, что из-за такого замедления оккупанты ищут другие пути транспортировки, среди которых паромы и десантные корабли.

“Но и здесь природа против. Море на нашей стороне. Там сейчас очень мощно штормит и из-за этого очень редко погода способствует такой перевозке. Поэтому можно подытожить, что логистика врага замедлена, не соответствует требованиям боевой работы. Хотя в абсолютные она не прекращена”, - сказала Гуменюк.

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