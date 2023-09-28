росія тимчасово перекриє Керченський міст: що відомо

Деталі

Зазначається, що рух Керченським мостом буде перекрито з 21:00 четверга до 06:00 29 вересня.

Міст закриють нібито у зв'язку з проведенням "відновлювальних робіт".

Доповнення

У середині вересня російська окупаційна «влада» Криму заявила про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня. Тоді було зруйноване дорожнє полотно на прольотах мосту.

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