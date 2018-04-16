Россия и Сирия блокируют доступ команды инспекторов ОЗХО к месту химатаки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия заявила, что визит инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту вероятной газовой атаки в сирийской Думе сегодня был задержан из-за авиаударов союзных сил по сирийским базам в субботу, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Британская делегация в ОЗХО заявила, что Россия и Сирия до сих пор не дали им доступа.
Британская делегация прокомментировала запрет в Twitter: "Неограниченный доступ [является] важным. Россия и Сирия должны сотрудничать".
В России обвинения организации отрицали.
"Это очевидные домыслы наших британских коллег", - заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Как сообщает AP, по словам Рябкова, миссия не получила допуск, поскольку она не получила соответствующее разрешение Департамента по охране и безопасности ООН.
Напомним, миссия ОЗХО по установлению фактов находится в Сирии для расследования возможной химатаки, в результате которой, как сообщалось ранее, погибли до 40 человек.