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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 109108 просмотра

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9 марта, 17:47 • 116517 просмотра

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9 марта, 09:44 • 129368 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145124 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147842 просмотра

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Россия и Сирия блокируют доступ команды инспекторов ОЗХО к месту химатаки - СМИ

Россия и Сирия блокируют доступ команды инспекторов ОЗХО к месту химатаки - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14812 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия заявила, что визит инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к месту вероятной газовой атаки в сирийской Думе сегодня был задержан из-за авиаударов союзных сил по сирийским базам в субботу, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Британская делегация в ОЗХО заявила, что Россия и Сирия до сих пор не дали им доступа.

Британская делегация прокомментировала запрет в Twitter: "Неограниченный доступ [является] важным. Россия и Сирия должны сотрудничать".

В России обвинения организации отрицали.

"Это очевидные домыслы наших британских коллег", - заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Как сообщает AP, по словам Рябкова, миссия не получила допуск, поскольку она не получила соответствующее разрешение Департамента по охране и безопасности ООН.

Напомним, миссия ОЗХО по установлению фактов находится в Сирии для расследования возможной химатаки, в результате которой, как сообщалось ранее, погибли до 40 человек.

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