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Росія та Сирія блокують доступ команди інспекторів ОЗХЗ до місця хіматаки - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Росія заявила, що візит інспекторів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) до місця ймовірної газової атаки в сирійській Думі сьогодні був затриманий через авіаудари союзних сил по сирійським базам у суботу, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Британська делегація в ОЗХЗ заявила, що Росія і Сирія досі не дали їм доступу.

Британська делегація прокоментувала заборону у Twitter: "Необмежений доступ [є] важливим. Росія і Сирія повинні співпрацювати".

У Росії звинувачення організації заперечили.

"Це очевидні домисли наших британських колег", - заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
Як повідомляє AP, за словами Рябкова, місія не отримала допуск, оскільки вона не отримала відповідний дозвіл Департаменту з охорони та безпеки ООН.

Нагадаємо, місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.

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