Россия способствовала возникновению атмосферы страха в Крыму – МИД Великобритании

КИЕВ. 5 июня. УНН. Россия продолжила нарушения прав человека за пределами своих границ, в том числе в незаконно аннексированном Крыму и посредством поддержки сепаратистов на востоке Украины. Об этом говорится в докладе за 2018 год Министерства иностранных дел и по делам Содружества по защите прав человека и развитию демократии во всем мире, передаёт УНН.