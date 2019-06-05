Росія сприяла виникненню атмосфери страху в Криму - МЗС Великої Британії

КИЇВ. 5 червня. УНН. Росія продовжила порушення прав людини за межами своїх кордонів, у тому числі в незаконно анекосваному Криму і за допомогою підтримки сепаратистів на сході України. Про це йдеться в доповіді за 2018 рік Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності щодо захисту прав людини і розвитку демократії в усьому світі, передає УНН.