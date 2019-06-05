Росія сприяла виникненню атмосфери страху в Криму - МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Росія продовжила порушення прав людини за межами своїх кордонів, у тому числі в незаконно анекосваному Криму і за допомогою підтримки сепаратистів на сході України. Про це йдеться в доповіді за 2018 рік Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності щодо захисту прав людини і розвитку демократії в усьому світі, передає УНН.
"Російська влада зробила мішенню етнічні меншини. Кримські татари непропорційно постраждали в результаті регулярних нальотів на будинки і мечеті. Росія продовжувала перешкоджати роботі установ кримськотатарської громади, порушивши постанову Міжнародного Суду в 2017 році. Довільні арешти, затримання і насильницькі зникнення сприяли виникненню атмосфери страху в Криму", - наголошується в доповіді.
Автори повідомляють, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) раніше повідомило про тортури і сексуальне насильство в центрах утримання під вартою.
Крім того, з їх слів, за оцінками ООН, на сході України конфлікт, підтримуваний Росією, привів до загибелі понад 10,3 тис. осіб і переміщенню 1,5 млн внутрішньопереміщених осіб.
"Росія продовжувала порушувати Мінські угоди 2015 року, постачаючи зброю і особовий склад сепаратистам і підтримуючи нелегітимні вибори на сході України в листопаді. УВКПЛ повідомило, що затримання, жорстоке поводження і насильство проводилися безкарно російськими сепаратистами", - зазначили автори.
У доповіді говориться, що Велика Британія продовжить підтримувати права людини в Росії в 2019 році, а так само діяти там, де Росія порушує права людини за межами своїх кордонів.
"Разом з нашими міжнародними партнерами ми будемо брати участь в судових процесах, підтримувати правозахисників і концентрувати міжнародну увагу на порушеннях прав людини в Росії", - сказано в документі.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз під час саміту 20 червня продовжить на 6 місяців санкції проти РФ, пов'язані з окупацією Криму.